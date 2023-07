Nass, aber zufrieden: FCK-Härtetest endet 0:0

Gute Voraussetzungen also. Der Feinschliff wird aber gleichermaßen wichtig sein. Taktische Lösungen, ein variableres Offensivspiel und weiterhin die richtige Balance, um die defensive Stabilität nicht zu gefährden. Schwere Aufgaben, an denen sich der FCK in der abgelaufenen Rückrunde schwergetan hatte. Bevor es gegen den FC St. Pauli in zwei Wochen um Punkte geht, wartet am nächsten Samstag noch ein abschließender Test bei Regionalligist FC Homburg.