Nicht nur für den SVWW-Trainer ein besonderes Spiel

Aber es dürfte eben nicht nur für Kauczinski ein besonderes Spiel werden, sondern für alle, die es mit dem SV Wehen Wiesbaden halten. Schließlich hat man in all den Jahren in der 3. Liga daraufhin gefiebert, auch mal in der Liga die großen Namen in der Brita-Arena zu empfangen. Und der FC Schalke 04, der am Samstag ab 13 Uhr seine blau-weiße Visitenkarte in Wiesbaden abgibt, gehört einfach immer noch dazu. Von Namen und Tabellenständen, so liegt der kleine SVWW vier Punkte vor dem großen Gegner, will sich Kauczinski aber gar nicht beeindrucken und leiten lassen. Für ihn steht fest: „Es wird ein Kampfspiel, ein körperlich intensives Spiel.“ Und da kommt dieser Satz, der ein gewisses Selbstvertrauen widerspiegelt: „Wir können für jeden Gegner gefährlich werden.“