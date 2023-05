Niederlagen-Serie hält an: FCK unterliegt auch Düsseldorf

Die Fortuna brauchte einen Moment, fand dann aber ebenfalls in die Partie und es schien sich ein abwechslungsreicher Sommerkick mit offenem Visier zu entwickeln. Und Düsseldorf hatte dabei das erste Wort. Dawid Kownacki, der im Sommer zu Bundesligist Werder Bremen wechseln wird, tankte sich gleich an drei FCK-Verteidigern vorbei und besorgte die Führung der Gäste (17.). Ein Nackenschlag, dem sich gleich der nächste anschließen sollte. Jean Zimmer stoppte einen Fortuna-Konter per Notbremse, sah zunächst zwar nur Gelb, dann nach Korrektur durch den VAR aber doch den Roten Karton (22.). Vertretbar, wobei die Szene dennoch einen Beigeschmack hatte. Im Vorfeld des Konters prallten Terrence Boyd und Fortuna-Torwart Florian Kastenmaier zusammen. Der Keeper und andere Spieler winkten, wollten aufgrund einer möglichen Verletzung des Stürmers eine Spielunterbrechung - die Partie lief aber weiter und Zimmer foulte schließlich.