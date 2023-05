Nürnberg gibt Sieg aus der Hand - 3:3 gegen Lautern

Die Hausherren begannen vor 40.525 Zuschauern stark und gingen direkt in Führung. Die Pfälzer kamen erst nach 20 Minuten besser in die Partie hinein. Das nächste Tor aber erzielten die Nürnberger: Nach einer Ecke von Möller Daehli erhöhte Castrop auf 2:0. Noch vor der Pause meldeten sich die „Roten Teufel“ durch Boyd zurück. Sein 13. Saisontreffer war zugleich das erste Auswärtstor des FCK seit dem 3:1 bei Hannover 96 am 28. Januar.