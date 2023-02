Nürnberg jubelt nach Valentinis Hammer-Tor auch in der Liga

In einer zerfahrenen Partie vor 27.118 Zuschauern im Max-Morlock-Stadion sorgte Enrico Valentini in der 56. Minute für den Glanzpunkt des Spiels. Der Außenverteidiger traf nach einem von Jahn-Verteidiger Sebastian Nachreiner schlecht geklärten Eckball aus 18 Metern mit einem strammen Schuss in die rechte Torecke. Mit 22 Punkten setzten sich die Nürnberger etwas ab vom Jahn (19), der nun schon seit sieben Spielen sieglos ist.