Pauli lässt HSV zittern und verdirbt Darmstadt die Party

Die Hoffnung lebt wieder in der Mannschaft des 30-jährigen Hürzeler. „Dass du den Tabellenführer so besiegst, spricht für eine Mannschaft, die ganz oben mitspielen möchte und sich das auch verdient“, sagte Co-Kapitän Leart Paqarada. „Wir schauen nun, was die nächsten Wochen noch bringen. Es werden noch coole Spiele.“