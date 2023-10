Posts zum Nahost-Konflikt: Braunschweig rügt Profi Kurucay

Im Gespräch mit der Geschäftsführung habe sich der in Dänemark geborene Türke glaubhaft zu den Werten der Eintracht bekannt. „Als gläubiger Muslim habe ich auch aufgrund von Erfahrungen in meinem persönlichen Umfeld einen anderen Blick auf den Konflikt im Nahen Osten, als er in Deutschland vorherrscht“, wurde der 26-Jährige zitiert. Grundsätzlich sei er gegen Krieg und Terrorismus und wünsche sich Frieden für beide Seiten. „Meine Unterstützung gilt allen unschuldigen Leidtragenden in diesem Krieg. Sollte ich jemanden mit meinen Posts verletzt haben, so bitte ich um Entschuldigung.“