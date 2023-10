Problemzone Schiene: FCK muss improvisieren

Kaiserslautern. Mit breitem Grinsen und strahlenden Augen spricht FCK-Trainer Dirk Schuster vom kommenden Spiel. Kein Wunder, schließlich erwartet den 1. FC Kaiserslautern am Samstag (20.30 Uhr) ein ausverkauftes Haus am Betzenberg - und ein attraktiver Gegner. Der Hamburger SV ist zu Gast, Stimmung garantiert. All das hilft, die zurückliegenden Nackenschläge besser wegzustecken. Die 3:4-Niederlage in Düsseldorf ist wohl abgehakt, die Verletzungen treffen den FCK aber mitunter empfindlich. Schließlich fällt bis auf Weiteres mit Ragnar Ache (doppelter Bänderriss) der bislang beste Stürmer aus. Richtig problematisch wird es jedoch auch auf bei den so genannten Schienenspielern. Tymoteusz Puchacz und Hendrick Zuck fallen wohl erneut aus. Jean Zimmer konnte aufgrund einer Krankheit zuletzt nicht trainieren. „Es war immer klar, dass wir jeden Spieler brauchen werden und wir haben einen guten Kader“, erklärt Schuster. Immerhin ist Erik Durm nach langer Pause wieder zurück, könnte einspringen.