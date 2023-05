Provinz und Projekt: Elversbergs Durchmarsch verblüfft

Dass die Holzers nun das Interesse verlieren könnten, gilt quasi als ausgeschlossen. „Elversberg ist nicht zu vergleichen mit Projekten, die mal kurz in den Fußball gucken und dann wieder verschwinden“, sagte Book. Die 13 000-Menschen-Gemeinde aus dem Saarland kommt also, um in der 2. Liga zu bleiben. Als erst viertes Team nach RB Leipzig, den Würzburger Kickers und Jahn Regensburg gelang Elversberg der Durchmarsch von der Regionalliga in die Zweitklassigkeit. Dort warten 2023/24 Spiele im Berliner Olympiastadion oder in der EM-Arena von Düsseldorf.