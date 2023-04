Punkte und Pipinsried: Hamburg-Derby als Trainer-Duell

Dass es trotz der Bekenntnisse zu ihrem guten Verhältnis wieder emotional wird, ist wahrscheinlich. Walter wütet in schöner Regelmäßigkeit an der Seitenlinie - und kassierte auch schon eine Rote Karte in dieser Saison. Und auch Hürzeler beschreibt sich als impulsiv. „Ich kann nicht garantieren, dass gar nichts passiert“, sagte er mit Blick auf Freitag. „Ich bin ehrgeizig, ich bin leidenschaftlich dabei. Ich bin niemand, der sich verstellt. Und ich kann meine Emotionen nicht immer kontrollieren - auch wenn ich es zum größten Teil schaffe bisher.“