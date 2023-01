Punkteteilung im Dauerregen: FCK belohnt sich nicht

Nach einer sehenswerten Anfangsphase lag ein Tor also förmlich in der Luft. Ujah besorgte dieses dann auch, doch sein Kopfball wurde wegen regelwidrigem Körpereinsatz gegen Kaiserslauterns Hendrick Zuck zurückgepfiffen (17.) – Glück für die Pfälzer. Die Gastgeber schafften es im Anschluss aber wieder, die Kontrolle über die Partie zu behalten. Und wieder wurde es nach einer Klement-Ecke gefährlich, wieder half Tomiak per Kopf mit – diesmal scheiterte Boyd zudem im Nachschuss (22.). Auf der Gegenseite wurde es ebenfalls nach einem ruhenden Ball gefährlich, da Boyd einen Freistoß gefährlich abfälschte und fast ein Eigentor produziert hätte (30.). Immer wieder wurde deutlich, dass spielerische Elemente auf dem nassen Rasen schwierig waren. Klement (34.) und Boyd (35.) versuchten es zwar nochmals aus dem Spiel heraus, aber ohne Erfolg. Es ging ohne Tore in die Halbzeitpause.