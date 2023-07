Ragnar Ache kommt: FCK bekommt seinen Wunschstürmer

Der 24-Jährige war zuletzt an Zweitligist Greuther Fürth ausgeliehen, hatte in Frankfurt keine Perspektive mehr. In der Pfalz soll er nun aber die gesuchte Alternative im Sturm, der neue Nebenmann für Top-Torjäger Terrence Boyd werden. Am Dienstagmittag absolvierte er die obligatorischen, medizinischen Tests und nahm danach bereits an seinem ersten Training im FCK-Dress teil. Sicherlich ein Zeichen dafür, dass Ache schon am Wochenende zum Ligastart gegen St. Pauli ein echter Kandidat, mindestens für den Kader, sein wird. „Ragnar Ache verkörpert einen Stürmertyp, mit dem wir unseren Kader unbedingt noch ergänzen wollten. Er hat eine sehr körperbetonte und dynamische Spielweise und hebt insgesamt unsere Qualität im Sturmzentrum an“, lobt Geschäftsführer Thomas Hengen. Die Ablöse soll sich im Bereich von etwa einer Million Euro befinden.