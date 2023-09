Rassiges Derby: FCK holt Punkt beim KSC

Denn auch die Gastgeber hatten das Visier oben. Igor Matanovic (7.) und Philip Heise (11.) sendeten erste zarte Versuche in Richtung des Tores von Julian Krahl. Der FCK ruhte sich seinerseits aber nicht auf der Führung aus. Nach einer guten Kombination kam Tobias Raschl aus kurzer Distanz zum Abschluss, scheiterte aber an der starken Fußabwehr von Patrick Drewes (12.). Wenig später war Ache per Kopf zur Stelle, bekam aber nicht genug Wucht hinter den Ball (15.). Einen Patzer von FCK-Verteidiger Kevin Kraus ließ dann KSC-Kapitän Jerome Gondorf ungenutzt, zielte über das Tor (23.). In der Folge ließen die Pfälzer dann aber zunehmend nach, verschafften sich kaum Entlastung. Der KSC rollte immer wieder an und hätte nach einer halben Stunde längst den Ausgleich verdient gehabt. Krahl rettete aber mit einer Glanzparade gegen Fabian Schleusener (30.), Jan Elvedis Klärungsaktion rauschte hauchdünn am eigenen Tor vorbei (31.) und auch der Kopfball von Marcel Franke verpasste das Ziel knapp (32.). Fast hätte der FCK diesen Chancenwucher direkt gerächt, aber Marlon Ritters Volleyschuss klatschte an den Außenpfosten (33.).