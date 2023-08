Remis - FC St. Pauli und 1. FC Magdeburg weiter ungeschlagen

FCM-Trainer Christian Titz reagierte in der Pause, brachte Luc Castaignos für Tatsuya Ito im Sturm. An den Kräfteverhältnissen änderte sich nichts. Der Druck des FC St. Pauli wurde größer. Albers und Kapitän Jackson Irvine kamen immer wieder zu Möglichkeiten. Magdeburgs beste Chance vergab Daniel Elfadli (86.) per Kopf.