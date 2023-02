Remis im Topspiel: Darmstadt gleicht HSV-Führung aus

Nach nur vier Minuten waren die Darmstädter in Rückstand geraten durch den Treffer von Ransford-Yeboah Königsdörffer. Bei einem Sieg wäre der HSV in der Tabelle bis auf einen Punkt an den Spitzenreiter und Gastgeber herangerückt. In der 81. Minute gelang Filip Stojilkovic aber der Ausgleichstreffer. Damit bleiben die Darmstädter vier Punkte vor den Zweitplatzierten Hamburgern.