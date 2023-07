„Richtig Bock auf Fußball“: Kruse geht nach Paderborn

Sportlich kann dem Zweitligisten ein solch routinierter Spieler mit Torgefahr durchaus helfen. „Uns hat es zuletzt ein wenig an der Spielreife gefehlt“, sagte Trainer Lukas Kwasniok am vergangenen Sonntag beim Trainingsauftakt. In Marvin Pieringer (10 Treffer) hat der Club einen der besten Torschützen verloren und in Dennis Srbeny (4) einen erfahrenen Angreifer. Zudem ist Stürmer Felix Platte (7) verletzungsanfällig. Kruse freut sich, dass er jetzt wieder einsteigen kann. „Ich bin richtig heiß auf Fußball“, sagte er.