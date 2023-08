Rostocks Perea schockt Elversberg in der Nachspielzeit

Sickinger sorgte nach der Pause für Jubel bei den Elversbergern: Nach einem Eckball kam der Abwehrspieler aus kurzer Distanz zum Abschluss und erzielte die durchaus verdiente Führung. Rostock erhöhte in der Schlussphase den Druck. In der Nachspielzeit überschlugen sich die Ereignisse. Elversbergs Jannik Rochelt scheiterte per Foulelfmeter an Rostocks Keeper Markus Kolke. Faghir verwandelte den Nachschuss, war aber zu früh in den Strafraum gelaufen. Der Treffer zählte daher nicht. Dann schlug noch zweimal Perea zu.