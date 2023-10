S04-Sportdirektor widerspricht Gerüchten über Entmachtung

„Das ist kompletter Unsinn, wie so vieles, was in den vergangenen Wochen - ob bewusst oder unbewusst - gestreut worden ist“, sagte Hechelmann in einem „Welt“-Interview. An der Arbeitsaufteilung habe sich nichts geändert. Die Schalker stecken in der 2. Fußball-Bundesliga im Kampf gegen den Abstieg.