Saisonauftakt: Den 1. FCK erwarten spannende erste Spieltage

Ein spannendes Auftaktprogramm also. Schon am sechsten Spieltag (15. - 17. September) wartet mit dem Derby beim Karlsruher SC der nächste Höhepunkt. So bietet sich dem FCK also frühzeitig die Möglichkeit, sich für die Niederlage beim KSC am 33. Spieltag der abgelaufenen Saison zu revanchieren. Gegen den HSV geht es dann am elften Spieltag (27. - 29. Oktober) im Heimspiel auf den Betzenberg. Absteiger Hertha BSC kommt dann am 16. Spieltag (8. - 10. Dezember) nach Kaiserslautern, ehe der FCK die Hinrunde mit einem Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig abschließt.