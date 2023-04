Sandhausen kommt der Rettung wieder näher

Von den Gästen kam über weite Strecken zu wenig, trotzdem schaffte es der SVS zum 15. Mal in Folge nicht, in der Liga zu null zu spielen. Prince Osei Owusu, der schon kurz vor der Pause an die Latte geköpft hatte, erzielte den Anschlusstreffer (64.). In der Schlussphase schwächten sich die Regensburger selbst. Leon Guwara sah die Rote Karte (85.).