Schalke im Krisenmodus: Spieler-Kritik an Trainer Reis

Reis gebe ihnen einen Plan mit, „aber es ist ein Stück weit auch schwer für uns, das so zu sehen, das so zu machen. Weil wir natürlich immer wieder in diese Situationen reinlaufen“, sagte Baumgartl. Im Training arbeite man mit dem Coach an diesen Sachen „akribisch“, aber 15 Gegentore nach sieben Spielen seien „Wahnsinn“.