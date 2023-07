Schalke und HSV stellen sich nach Beleidigungen vor Cissé

„Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Aber NICHTS rechtfertigt jemals rassistische Kommentare oder Posts“, schrieb der Fußball-Zweitligist am Samstag in den sozialen Netzwerken. „Schalker sind Menschenfreunde, nicht -feinde. Gegen Rassismus - immer und überall. Wir stehen an deiner Seite, Ibra!“, betonte der Club.