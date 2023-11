Schalker Aufsichtsratschef offen für Tönnies-Unterstützung

Schalke war 2021 aus der Bundesliga abgestiegen. Zwar stieg der Traditionsclub 2022 wieder auf, musste im vergangenen Sommer aber erneut den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Zuletzt waren immer mal wieder Rufe nach dem 67 Jahre alten Tönnies als Retter in der Not laut geworden. Tönnies selbst hatte zuletzt eine Rückkehr in eine Funktion beim Revierclub ausgeschlossen, allerdings gesagt, dass er mehrfach angeboten habe, zu helfen.