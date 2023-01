Serie gerissen: Blasser FCK unterliegt Regensburg klar

Dass FCK-Trainer Dirk Schuster kein Freund von Umstellungen ist, zeigte sich mal wieder in der Startelf. Nach dem 1:1 in Hamburg aus der Vorwoche vertraute der Coach auf das gleiche Team und somit auch erneut auf die Dreierkette in der Hintermannschaft. Anders als in Hamburg ließ die Abwehrreihe gegen Regensburg aber vom Start weg große Lücken. Der Gegener nahm das dankbar an. Zunächst scheiterte Haralambos Makridis noch an der Querlatte (6.), wenig später schlug die Kugel dann aber im Gehäuse der Roten Teufel ein.