Spätes Elfmetertor: Nürnberg rettet Punkt gegen Karlsruhe

In einer ausgeglichenen Anfangsphase vor 29.422 Zuschauern in Nürnberg wurde ein Tor von FCN-Stürmer Duah wegen Abseits aberkannt (10.). Der „Club“ hatte in der ersten Spielhälfte zwar deutlich mehr Ballbesitz, das Tor aber machte der KSC. Mittelfeldspieler Paul Nebel ließ erst ohne Probleme Nürnbergs überforderten Verteidiger Florian Hübner stehen und passte dann auf Kaufmann, der zur Führung traf.