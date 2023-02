Spätes Glück: Lilien ringen Braunschweig 2:1 nieder

Auch das zweite Tor der Lilien an diesem Sonntag fand kurz darauf dann keine Anerkennung: Tietz wurde von Stojilkovic in Szene gesetzt und netzte ein – der Vorlagengeber stand jedoch im Abseits (66.). Die Lilien rannten wütend an, kamen auch zu diversen Gelegenheiten – und dann war es Honsak, der per Kopf für den Ausgleich sorgte (82.). Nach Keanan Bennetts Einsteigen gegen Jan Marx gab es dann jedoch Strafstoß für die Gäste – nach Ansicht der Bilder nahm Schiedsrichter Robert Kampka (Mainz) diesen zurück (84.). Acht Minuten Nachspielzeit gab es – und in dieser traf Tietz zum 2:1 (90.+3). Doch weil es nun mal das Spiel der Videobeweise war, wurde auch dieser Treffer minutenlang gecheckt – kein Abseits – 2:1. Wahnsinn. Und der Rest war Jubel.