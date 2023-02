Spätes Joker-Tor hält Heidenheim auf Aufstiegskurs

Dabei taten sich die Heidenheimer schwer, fanden in der Offensive kaum statt und hatten in der Defensive viel Arbeit. Denn die Bielefelder spielten mutig und hatten einige Chancen: Bryan Lasme (33.) scheiterte mit einem Volleyschuss am Außennetz (33.) und kurz darauf mit einem Kopfball an Schlussmann Kevin Müller (38.). Jomaine Consbruch (34.) verpasste mit seinem Schuss nur knapp das Tor. Auch Consbruchs nächste Großchance, ein Schuss aus wenigen Metern (60.), landete nicht im Tor, sondern wurde von Norman Theuerkauf geblockt.