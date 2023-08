Spätes Tor bringt SV Wehen Wiesbaden den Sieg in Berlin

Berlin. Der SV Wehen Wiesbaden landet einen Coup: Der hessische Fußball-Zweitligist SV Wehen Wiesbaden gewinnt vor 40.075 Zuschauern 1:0 (0:0) bei Hertha BSC. Der eingewechselte Lasse Günther traf in der Nachspielzeit zum Sieg. In Halbzeit eins hatten die Hessen sogar ein Chancenplus, nach der Pause hätten aber auch die Berliner treffen können. Gerade in der Endphase drückten die Hausherren auf den Siegtreffer, Florian Stritzel parierte mehrfach glänzend. Zudem wurde ein Elfmeter für die Hertha nach einem Hinweis des Videoschiedsrichters wieder zurückgenommen (59.). Das war aber die korrekte Entscheidung. Ehe Günther für die Hessen traf. Das nächste Pflichtspiel des SVWW steht nun erst in zwei Wochen an, am 18. August (18.30 Uhr) empfangen die Hessen in der Brita-Arena den Karlsruher SC.