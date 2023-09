St. Pauli nach Sieg bei Hertha neuer Tabellenführer

Nach der Halbzeit drückte die Mannschaft von Fabian Hürzeler zunächst auf das 2:0, die Hausherren standen tief in der eigenen Hälfte. Mit zunehmender Spieldauer spielte sich auch die Hertha vereinzelt in die Nähe des gegnerischen Strafraums. Die klaren Torchancen fehlten den Berlinern aber - im Gegensatz zu Pauli. Kapitän Hartel ließ den Gästeblock in der Schlussphase erneut jubeln. Der Anschlusstreffer der Berliner trübte die Feierstimmung der Gäste nicht.