Stars, volle Stadien, Tradition: 2. Liga längst eine 1b-Liga

Ist die 2. Liga also die bessere Bundesliga? Ganz so weit ist es sicher noch nicht. Doch während vor allem die Relevanz der Erstliga-Konferenz am Samstag zunehmend schwindet, kann die kleine Schwester plötzlich mit Duellen wie dem Auftakt-Kracher zwischen den früheren Europacup-Siegern Hamburger SV und FC Schalke 04 am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) aufwarten.