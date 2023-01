Vor dem Neubeginn: Lilien bangen um Matthias Bader

Darmstadt 98 startet als Tabellenführer in die Rückrunde, in der ganzen Saison gab es nur eine Niederlage. Das war am ersten Spieltag, 0:2 hieß es damals in Regensburg. „Das Schöne im Fußball ist ja, dass es Hin- und Rückspiel gibt“, sagte Lieberknecht, „ich bin aber weit entfernt davon, von Revanche zu sprechen. Wichtig wird vor allem sein, das Spiel in voller Zahl zu beenden.“ Im Juli 2022 hatte Patric Pfeiffer im ersten Durchgang Gelb-Rot gesehen, das 0:1 war bereits nach 17 Sekunden gefallen. „Wenn man so früh einen Treffer kassiert, ist es schwer, den eigenen Plan durchzuziehen“, erinnerte sich der Lilien-Coach. Soll heißen: Das soll am Samstag auf keinen Fall wieder passieren.