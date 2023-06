SV Darmstadt 98 erklärt Erhöhung der Ticketpreise

Darmstadt. Die Preiserhöhung der Tages- und Dauerkartenpreise von Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98 hat zuletzt für Unmut und Frust bei den Fans gesorgt. Wie berichtet, hatte der Verein unlängst Infos über die Ticketpreise für die kommende Bundesliga-Saison bekannt gegeben. Von „Wucherpreisen“ und einer „unfassbaren Erhöhung“ war unter anderem in den sozialen Netzwerken die Rede. Am Mittwochnachmittag wendet sich nun der Verein in einem offenen Brief an seine Fans.