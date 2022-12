SV Darmstadt 98 feiert Testspielsieg am Böllenfalltor

Darmstadt. Der Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat am Samstagabend in einem Testspiel gegen den BSC Young Boys aus Bern in der Schweiz einen 2:0-Sieg gefeiert. Philip Tietz markierte vor 10.098 Zuschauern im Stadion am Böllenfalltor einen Doppelpack in der 24. und der 44. Minute.