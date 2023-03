Kommentar zum Lilien-Sieg in Nürnberg: Mindestens Relegation

Die Lilien feiern den 1:0-Sieg in Nürnberg. (© DPA)

Der SV Darmstadt 98 siegt auch in Nürnberg. In den finalen acht Partien dürfte es in der Zweiten Liga nur noch um die Rangordnung unter den eng beisammen liegenden Top drei gehen.