Lilien im Saisonfinale ohne Oskar Vilhelmsson

Vilhelmsson fällt nicht zum ersten Mal verletzungsbedingt aus, in der aktuellen Zweitligasaison war er in 14 von bislang 28 möglichen Spielen im Einsatz, erzielte dabei für die Lilien zwei Tore und gab eine Vorlage. Nach dem Hinrundenauftakt in Paderborn (0:2) fehlte Vilhelmsson zunächst wegen eines Bänderrisses im Sprunggelenk in der Partie gegen Sandhausen. Eine Kapselverletzung zwang den Mittelfeldstürmer im September zu einer rund fünfwöchigen Pause. Im November musste Vilhelmsson gegen Greuther Fürth (1:1) wegen muskulärer Probleme passen.