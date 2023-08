SV Wehen Wiesbaden: Angreifer Franko Kovačević verpflichtet

Kovačević war im Juli 2019 vom kroatischen Hauptstadtclub NK Rudes zur TSG Hoffenheim gewechselt und wurde in seiner Zeit im Kraichgau an den amerikanischen Erstligisten FC Cincinnati sowie an den zypriotischen Erstligisten Paos FC ausgeliehen. Im Juli 2022 schloss sich der ehemalige kroatische Juniorennationalspieler dann NK Domzale an. Für die Slowenen kam der 1,86 Meter große Angreifer in insgesamt 34 Pflichtspielen auf 20 Scorerpunkte (14 Tore / 6 Assists).