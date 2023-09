SV Wehen Wiesbaden bei einem Aufstiegskandidaten

Hannover 96 ist in Form und im September noch ungeschlagen. Nach dem holprigen Start mit dem glücklichen 2:2 gegen Aufsteiger SV Elversberg, dem Pokalaus in Sandhausen und dem unglücklichen 0:1 Ende August gegen den HSV haben die Niedersachsen in diesem Monat geliefert. Unter anderem ein 1:1 bei Fortuna Düsseldorf und ein beeindruckendes 7:0 gegen den dritten Aufsteiger VfL Osnabrück. Dieses Schicksal will der SVWW in der Heinz-von-Heiden-Arena zu Hannover natürlich nicht erleben. „Hannover hat ein sehr gut ausbalanciertes Team. Durch die Bank weg ist es eine körperlich starke Mannschaft, die viele gute Fußballer hat und großes Tempo mitbringt. Zudem haben sie eine gute Mischung aus jungen Talenten und erfahrenen Spielern. Hannover hat inzwischen seinen Weg gefunden und konnte sich in der Spitzengruppe festbeißen. Ich zähle sie zu den Mitfavoriten um den Aufstieg in dieser Saison. Für uns bedeutet das, dass wir eine konzentrierte Leistung benötigen und vor allem wieder gut verteidigen müssen, da deren Offensivspieler einem wehtun können“, sprach SVWW-Trainer Markus Kauczinski voller Ehrfurcht vom kommenden Gegner.