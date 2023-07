SV Wehen Wiesbaden erlebt Odyssee bei Rückreise

Wiesbaden.Nein, die Rückreise aus dem Trainingslager im Zillertal hatte sich der SV Wehen Wiesbaden ganz anders vorgestellt. Die Unwetter, die über den Süden Bayerns und auch Tirol zogen, machten aus der geplanten entspannten Heimreise des Fußball-Zweitligisten eine Odyssee. Erst fiel am Mittwochabend der Flug mit Air Dolomiti der Flug von Innsbruck nach Frankfurt ins Wasser. Also versuchte der SVWW-Tross mit dem Zug Richtung Heimat zu kommen, was aber aufgrund der der diversen Zugausfälle und Verspätungen auch nur bedingt gelang. Schließlich schlug man sich per Bahn bis immerhin Nürnberg durch, von dort ging es per Großraumtaxi nach Hause. „Um 4.43 Uhr zu Hause“, postete schließlich Sascha Mockenhaupt auf Instagram. Und die Rückreise aus dem Hotel in Fügen in Richtung Flughafen ging schon am Vortag um 15.30 Uhr los.