SV Wehen Wiesbaden gegen Schalke 04 als Premiere

Ein Pflichtspiel zwischen dem SVWW und Schalke 04 gab es bisher. Dies war im Oktober 2017 in der 2. Runde im DFB-Pokal, als der SVWW (im Bild mit Sascha Mockenhaupt, der gegen den Schalker Breel Embolo grätscht) mit 1:3 in der Brita-Arena verlor.

Dieses Zweitliga-Duell gab es in einem Ligaspiel noch nie. Spiel am Samstag in der Brita-Arena ist so gut wie ausverkauft.