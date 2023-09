SV Wehen Wiesbaden holt Last-Minute-Remis gegen Schalke 04

Nun waren freilich die Hessen gefordert. Der SVWW hatte fortan mehr Ballbesitz und versuchte, sich Chancen herauszuspielen. Doch klare Gelegenheiten gab es nicht. Während auf der anderen Seite Max Reinthaler den Schuss von Derry John Murkin auf der Linie klärte und das 0:2 verhinderte (75.), in der Schlussphase traf Schalkes Danny Latza zudem den Pfosten (84.). So blieben die Hessen im Spiel, die es kurz später mal wieder durch Robin Heußer versuchten, der aus guter Position aber verzog (78.). Am Ende drängten die Hessen die Schalker noch mal hinten rein. Ehe sich Heußer durch tankte, Sascha Mockenhaupt abzog und es schließlich Reinthaler war (90.+5), der den Ball irgendwie über die Linie bugsierte. Prtajin hatte dann sogar noch die Chance zum SVWW-Sieg, verzog aber. Doch am Ende jubelten nach diesem Last-Minute-Tor nur die Fans der Hessen.