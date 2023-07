SV Wehen Wiesbaden leiht Lasse Günther vom FC Augsburg aus

In der vergangenen Spielzeit war der U20-Nationalspieler Günther, ebenfalls auf Leihbasis, für Jahn Regensburg aktiv. Für die Regensburger, die am Saisonende abstiegen, absolvierte er 16 Spiele, in denen ihm zwei Torvorlagen gelangen. Für den FC Augsburg lief er zudem fünf Mal in der Bundesliga auf. Ausgebildet wurde der 20-Jährige in der Jugend des FC Bayern München, ehe es in nach Augsburg zog, wo er ebenfalls bereits in der Jugend gespielt hatte. Übrigens: Mit Leihspielern aus Augsburg haben die Hessen in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht. Auch Maurice Malone kam einst von den Augsburgern zum SVWW, der Offensivspieler erzielte damals in der Saison 2020/2021 zwölf Tore für den SVWW, dazu kamen neun Vorlagen. Zudem war auch Jozo Stanic (2021/2022) als Leihspieler vom FC Augsburg zum SVWW gewechselt.