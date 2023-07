SVWW leiht Spieler vom FC Bayern München II aus

Das kann er auch im Trainingslager in Tirol, steht doch am Samstag (11 Uhr) in Wörgl das Testpiel gegen den dänischen Vize-Meister FC Nordsjælland an. Die Dänen, die am Freitag die Verpflichtung von Marcus Ingvartsen von Mainz 05 bekannt gegeben haben, befinden sich am Walchsee im Trainingslager.