SV Wehen Wiesbaden mit Remis im Testspiel

Das Geschehen spielte sich hauptsächlich in der anderen Hälfte ab. Der SVWW kontrollierte gegen die blutjunge dänische Mannschaft, immerhin Vizemeister in ihrem Land, das Geschehen und hatte beste Möglichkeiten. Amar Catic, Aleksandar Vukotic, John Iredale und Kianz Froese ließen dabei die eine oder Einladung der unsicheren dänischen Abwehr liegen. Doch in der 39. Minute flankte Nico Rieble auf den langen Pfosten, wo Sascha Mockenhaupt mustergültig zum hochverdienten Ausgleich einköpfte.