SV Wehen Wiesbaden: Tauschgeschäft mit Benedict Hollerbach?

Dafür wird es in Sachen Abgänge in einer Personalie immer heißer. Wie jetzt der Kicker vermeldete, seien die Verhandlungen zwischen dem 1. FC Köln und dem SVWW in Sachen Benedict Hollerbach fortgeschritten. Angeblich bahne sich in dem Fall ein Tauschgeschäft an. Demnach soll die Ablöse, die der Bundesligist für den 22-jährigen Stürmer zu zahlen hätte, mit einem Spielerwechsel in die umgekehrte Richtung verrechnet werden. Wer dafür in Frage kommen könnte, kann nur spekuliert werden.