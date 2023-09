SV Wehen Wiesbaden verliert beim SC Paderborn

Eine knappe Viertelstunde vor Schluss durfte dann auch Julius Kade noch sein Saisondebüt in der 2. Liga feiern. Antonio Jonjic sollte zudem als Joker noch zum Ausgleich mithelfen. Doch wiederum Conteh, alleine auf dem Weg zum SVWW-Tor, hätte die Entscheidung besorgen können. Aber Florian Carstens rettete mit letztem schmerzhaften Einsatz und Pfostenkontakt auf der Torlinie. Auf der Gegenseite hatte dann Goppel die Möglichkeit zum 2:2. Es ging jetzt hin und her. Alles war möglich. Aber John Iredale, der vielleicht erst zehn Sekunden auf dem Platz war, ließ auch seine Chance zum verdienten Ausgleich liegen. Kurz darauf hatten dann Prtajin per Fuß und Iredale per Kopf die nächste dicke Doppelchance. Aber die Hessen bleiben sich treu, haben sie doch bisher in keinem Spiel dieser Zweitliga-Saison mehr als ein Tor geschossen.