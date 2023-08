SV Wehen Wiesbaden verliert in Nürnberg nach eigener Führung

Fortan hieß es also Elf gegen Zehn, doch schon der folgende Freistoß nach der Roten Karten offenbarte das SVWW-Problem. Es fehlte im letzten Pass und im Abschluss die Präzision. Marcus Mathisen schoss den Freistoß in die Wolken, ebenso köpfte er später aus guter Position weit übers Tor. Der Versuch des agilen Robin Heußer landete sogar an der Eckfahne. Und einige vielversprechende Aktionen versandeten, weil der Ball in die Tiefe meist zu tief war. Einem Torerfolg kam am nächsten noch Innenverteidiger Martin Anhga, dessen Kopfball nach Freistoßflanke von Heußer an der Oberkante der Latte landete.