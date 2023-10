SV Wehen Wiesbaden verliert Testspiel beim VfB Stuttgart

Stuttgart. Der SV Wehen Wiesbaden traf im Testspiel in der Länderspielpause auf die Überraschungsmannschaft der Bundesliga. Und bei der 1:5 (0:2)-Niederlage des Fußball-Zweitligisten beim VfB Stuttgart, dem Tabellenzweiten der Bundesliga, war auch ein deutlicher Klassenunterschied zu erkennen. Die Schwaben dominierten von Beginn an. In der ersten Halbzeit sorgte Geburtstagskind Roberto Massimo an seinem 23. Geburtstag mit einem Doppelschlag (26. und 29.) für die Pausenführung. Dabei sah SVWW-Kapitän Sascha Mockenhaupt zweimal nicht gut aus. Nach dem Wechsel erhöhte Deniz Undav (51.) auf 3:0. Der eingewechselte John Iredale sorgte mit einem sehenswerten Treffer für den 3:1-Anschluss (54.). Doch Genki Haraguchi stellte mit einem leicht abgefälschten Schuss den alten Abstand wieder her (62.). Luca Raimund (77.) sorgte für den 5:1-Endstand.