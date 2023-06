SV Wehen Wiesbaden verstärkt Defensive

Angha stammte aus dem schweizerischen Zürich und wurde in der Jugend des FC Zürich sowie beim FC Arsenal ausgebildet, für die Englänger kam er einst sogar in der Champions League zu einem Kurzeinsatz. Aus England ging es schließlich zum 1. FC Nürnberg, wo er in der Bundesliga 14 Mal auflief, ehe er bei 1860 München (16 Zweitligaspiele) Station machte. Der FC St. Gallen, FC Sion, Fortuna Sittard und schließlich Al-Adalah waren weitere Stationen in der durchaus bewegten Vita, in der auch 78 Einsätze in der ersten niederländischen Liga zu Buche stehen..