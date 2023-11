SV Wehen Wiesbaden wird jetzt sogar zum Favoritenschreck

Was war das für eine erste Halbzeit! Schon die ersten Minuten deuteten an, als der Aufsteiger, der mit der Formation aus dem jüngsten 1:0-Sieg gegen Rostock ins Rennen ging, frech nach vorne spielte, das an diesem Tag etwas in der Luft liegt. Immer wieder lief das Spiel über die rechte Seite und Thijmen Goppel seinen Gegenspielern davon. So sah Emannuel Iyoha meist nur die Hacken des Niederländers. Auch in der 10. Minute, als John Iredale den rechten Schienenspieler schickte, der den Ball dann mit Gefühl in die Mitte hob, wo Hyun-Ju Lee aus kurzer Distanz mit dem rein gehaltenen Fuß den Ball über die Linie bugsierte. Eine Parallele zum Tor jüngst in Osnabrück.