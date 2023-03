Sven Schipplock schwärmt von der Zeit beim SV Darmstadt 98

Ganz anders ist aktuell die Stimmung in Darmstadt. Die Lilien stecken mitten im Aufstiegskampf. Sind Sie nach dem Abstieg 2017 und den schwierigen Jahren danach von der sportlichen und auch infrastrukturellen Entwicklung überrascht? Schon zu meiner Zeit hat man gesehen, was am Böllenfalltor künftig entsteht in Sachen Stadion und Infrastruktur. Dass der Verein das in den letzten Jahren so erfolgreich bewältigt hat, wundert mich nicht, denn in Darmstadt wird sehr gut gewirtschaftet. Dass sich die Lilien aber auch sportlich so schnell zu einem Top-Team entwickeln, hätte ich hingegen nicht erwartet. Hut ab vor dem Team und Thorsten Lieberknecht, sie machen das dieses Jahr wirklich stark.

Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es zwischen den beiden Vereinen? Beide Vereine haben ein ständiges auf und ab hinter sich und haben ähnliche finanzielle Möglichkeiten. Von der Bundesliga bis zur 3. Liga war im letzten Jahrzehnt alles dabei. Das prägt natürlich. Die Fans sind in beiden Vereinen sehr treu und beide Vereine zeichnen sich durch ihre familiäre Atmosphäre aus. Wobei ich nirgendwo so eine familiäre Atmosphäre wie in Darmstadt erlebt habe.